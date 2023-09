Baerbock wirbt für Reform der Vereinten Nationen

New York (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat die Staaten der Welt dazu aufgerufen, die Vereinten Nationen mit tiefgreifenden Reformen zukunftsfest zu machen. „Seit 1945 wirken die Vereinten Nationen als Motor für Fortschritt und Frieden“, sagte Baerbock bei einem Vorbereitungstreffen zu dem im September 2024 geplanten UN-Zukunftsgipfel. Es sei jedoch offensichtlich, dass die UN „ein Upgrade" benötigten, um ihre Mission für künftige Generationen weiterhin erfüllen zu können.

UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete den Zukunftsgipfel eine einzigartige Gelegenheit, veraltete multilaterale Institutionen mit der gegenwärtigen Welt in Einklang zu bringen. Deutschland bereitet den Summit of the Future gemeinsam mit Namibia vor.

Baerbock hob die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit hervor: „Kein einziges Land der Welt kann allein auf die großen Fragen unserer Zeit reagieren.“ Zunächst gehe es um die Klimakrise, um Ungleichheit, Digitalisierung und Frauenrechte. „Beim Zukunftsgipfel im nächsten Jahr haben wir die Chance, bei diesen Themen voranzukommen.“ Zudem müssten die Vereinten Nationen und die internationalen Institutionen reformiert werden, forderte die Außenministerin. „Wir brauchen Institutionen, die die heutige Realität widerspiegeln, damit wir die heutige Realität gestalten können.“