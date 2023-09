Baustart für wichtige Nord-Süd-Stromtrasse

Wöhrden (d.de/dpa) – Wichtige Etappe für die Energiewende in Deutschland: In Norddeutschland begannen offiziell die Bauarbeiten an einer der Haupttrassen, mit der Strom aus den Windregionen Norddeutschlands nach Süddeutschland gebracht werden soll. Für den sogenannten Suedlink wird jetzt zunächst ein gut fünf Kilometer langer Tunnel unter der Elbe gebaut. Die gesamte Stromleitung soll 700 Kilometer lang werden und 2028 fertiggestellt sein. Die sogenannte Westküstenleitung nach Dänemark steht schon kurz vor der Fertigstellung, mit dieser soll der Stromtransport aus den Windregionen des deutschen Nachbarlandes deutlich verbessert werden.

Mit Suedlink wird der Süden Deutschlands nach Überzeugung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck künftig von den großen Windstrommengen aus dem Norden profitieren können. „Damit stärken wir die Versorgungssicherheit in Deutschland und auch die unserer Nachbarländer“, sagte Habeck. Mit dem Baustart der Elbquerung gehe der technisch wohl herausforderndste Leitungsabschnitt des SuedLinks planmäßig in die nächste und letzte Phase. „Dies ist eine gute Nachricht für die Energiewende und für Deutschland und zeigt, dass wir beim Netzausbau vorankommen.“

Die Westküstenleitung nach Dänemark nannte Habeck „ein besonders herausforderndes Projekt“. Umso mehr freue er sich, „dass die Leitung nun fertig gestellt wird und zur Entlastung der Stromnetze in der Region beitragen kann“. Die Westküstenleitung steht nach Angaben des Netzbetreibers Tennet kurz vor der Gesamtinbetriebnahme. Sie führt von der dänischen Grenze über auf knapp 140 Kilometern Länge bis Brunsbüttel in Deutschland.