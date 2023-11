Bundeskanzler Scholz: Afrika ist unser Wunschpartner

Berlin (dpa) - Deutschland bietet sich den Staaten Afrikas als langfristiger und zuverlässiger wirtschaftlicher Partner an. Diese Zusammenarbeit beispielsweise bei der Produktion klimafreundlicher Energie wie grünem Wasserstoff sei in beiderseitigem Interesse, machten Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin deutlich. „Afrika ist unser Wunschpartner, wenn es darum geht, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu intensivieren und den gemeinsamen Weg in eine klimaneutrale Zukunft zu gehen“, sagte Scholz beim Gipfel „Compact with Africa“. Die Bundesregierung werde die EU-Afrika-Initiative für grüne Energie bis 2030 mit vier Milliarden Euro unterstützen.

Der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, und der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, versicherten angesichts der bereits starken Präsenz Chinas, Afrika sei offen auch für andere Partnerschaften. Beide Politiker betonten, dass die Schulden der afrikanischen Staaten und die Zinslast zu hoch seien. Das hemme eigene Investitionen dieser Staaten. „Die Schuldenlast stellt ein Joch dar“, sagte Faki, sie müsse gesenkt werden. Assoumani rief „den soliden Partner Deutschland“ dazu auf, „uns zu unterstützen für mehr Fortschritt und Wohlstand in Afrika und der gesamten Welt“.

Steinmeier wies darauf hin, dass ein gemeinsames Auftreten der Staaten Europas und Afrikas ihr Gewicht in der Welt erhöhe. „Wir sind stärker, wenn wir gemeinsam handeln“, sagte er bei einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs. „Compact with Africa“ geht auf eine Initiative Deutschlands während seines Vorsitzes in der Gruppe der G20-Staaten 2017 zurück. Inzwischen gehören 13 Länder des afrikanischen Kontinents der Staatengruppe an: Ägypten, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinea, die Demokratische Republik Kongo, Marokko, Ruanda, Senegal, Togo, und Tunesien. Weitere Staaten sind an einer Aufnahme interessiert. An dem Gipfel in Berlin nahmen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der niederländische Regierungschef Mark Rutte teil.