„Design-Welthauptstadt“ erstmals in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) - Wie müssen öffentliche Räume konzipiert sein, damit sie einen Mehrwert für die Gesellschaft bieten? Und welche Rolle spielt Design für eine lebendige Demokratie? Solche Fragen werden in diesem Jahr in der deutschen Großstadt Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet eine Rolle spielen. Denn die Stadt und die Region wurden zur „World Design Capital“ (WDC) 2026 gekürt. Damit geht der Titel zum ersten Mal nach Deutschland. Die Auftaktveranstaltung findet heute in Darmstadt statt, etwa 30 Kilometer von Frankfurt entfernt. Angekündigt hat sich unter anderem der hessische Ministerpräsident Boris Rhein.

Die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montréal würdigt seit 2008 Städte oder Regionen für ihren effektiven Einsatz von Design. Im Rennen um den Titel 2026 setzte sich das Rhein-Main-Gebiet gegen die saudi-arabische Hauptstadt Riad durch. Zuvor ging der Titel nach San Diego (USA) und Tijuana (Mexiko).

Das Motto für das gesamte Jahr lautet „Design for Democracy. Atmospheres for a better life“. Geplant sind um die 2.000 Projekte und Events mit rund 450 Kooperationspartnern - also beispielsweise mit Museen, Hochschulen, Stiftungen, Unternehmen, Initiativen, Schulen und Vereinen.