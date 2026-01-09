Zum Hauptinhalt springen
Deutsche Industrie auf Erholungskurs

Die Industrieproduktion in Deutschland steigt. Vor allem für die Automobilbranche geht es bergauf.  

09.01.2026
Die deutsche Automobilproduktion wächst.
Die deutsche Automobilproduktion wächst. © Volkswagen

Wiesbaden (dpa) - In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes ist die Produktion im November überraschend weiter gestiegen. Im Monatsvergleich legte die Fertigung um 0,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Dies war der dritte Anstieg in Folge. Analysten hatten hingegen einen Dämpfer erwartet. 

„Die positive Entwicklung der Produktion im November 2025 ist maßgeblich auf die Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen“, hieß es. Hier meldete das Bundesamt einen Anstieg um 7,8 Prozent im Monatsvergleich. Der Bereich Maschinenbau habe ebenfalls zum positiven Ergebnis beigetragen. Auch die Entwicklung im Jahresvergleich überraschte positiv. Hier wurde für November ein Zuwachs um 0,8 Prozent ermittelt, während Analysten mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet hatten.  

Bereits am Donnerstag waren Daten zum Auftragseingang in der Industrie überraschend stark ausgefallen, was bei Ökonomen die Hoffnung auf ein Ende der Talfahrt in der deutschen Industrie weckt. 

