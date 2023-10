Deutschland erfüllt vorzeitig seine Hilfeversprechen

Berlin (d.de) - Deutschland hat 2022 mit rund 6,39 Milliarden Euro Klimaschutzmaßnahmen und -projekte in Entwicklungsländern unterstützt. Das hat die Regierung nun auch offiziell bestätigt. „Damit wurde die von Bundeskanzler Olaf Scholz für 2025 zugesagte jährliche Zielmarke von sechs Milliarden Euro Klimafinanzierung aus öffentlichen Mitteln bereits drei Jahre früher erreicht“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Summe überträfe die Leistungen für den Klimaschutz im Jahr 2021 um eine Milliarde Euro und erreiche damit eine neue Rekordhöhe, heißt es weiter. Deutschland leistet damit seinen fairen Anteil am Versprechen der Industriestaaten, pro Jahr 100 Milliarden US-Dollar für den Einsatz gegen den Klimawandel in Entwicklungs- und Schwellenländern zu mobilisieren.

Der Großteil der Mittel fließt in Klimaprojekte, die Deutschland mit seinen Partnerländern vereinbart. Dazu gehören Klima- und Entwicklungspartnerschaften mit Ruanda, Indien, Peru und Kenia, aber auch die neuen plurilateralen Partnerschaften zur sozial gerechten Energiewende (Just Energy Transition Partnerships) mit Südafrika, Indonesien und Vietnam.