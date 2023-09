Deutschland schickt Hilfsgüter nach Libyen

Berlin (dpa) - Zwei Transportflugzeuge der Bundeswehr bringen Hilfsgüter des Technischen Hilfswerks (THW) in das Katastrophengebiet nach Libyen. Das THW schickt als erste Nothilfe 100 Zelte mit Beleuchtung, 1000 Feldbetten, 1000 Decken, 1000 Isomatten und 80 Stromgeneratoren nach Libyen. Das Entwicklungsministerium (BMZ) hat kurzfristig vier Millionen Euro zusätzlich für Libyen bereitgestellt. Das BMZ unterstützt das Land seit 2015 und kann dank bestehender Strukturen vor Ort nun schnell Hilfe mobilisieren. Ärztinnen und Ärzte sowie Helfer und Helferinnen aus den vom BMZ finanzierten Gesundheitszentren in Libyen sind auf dem Weg in das Überschwemmungsgebiet. Auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat ein Notfallteam in die schwer betroffenen Stadt Darna geschickt. Entwicklungsministerin Svenja Schulze sagte: „Unsere Gedanken sind bei den von der schrecklichen Flut betroffenen Menschen in Libyen. Wir lassen sie bei der Bewältigung der Katastrophe nicht alleine und haben schnell zusätzliche Mittel mobilisiert.“

Der Sturm „Daniel“ hat am Sonntag in Libyen katastrophale Verwüstungen angerichtet. Der Bürgermeister von Darna erklärte, er befürchte allein in seiner Stadt bis zu 20.000 Todesopfer.