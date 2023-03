Deutschland und Japan vertiefen Beziehungen

Tokio (d.de/dpa) - Deutschland und Japan wollen künftig bei der Rohstoffversorgung und in Verteidigungsfragen enger zusammenarbeiten. Das beschlossen beide Länder bei ihren ersten Regierungskonsultationen in Tokio, mit denen sie ein neues Kapitel in ihren Beziehungen aufschlagen wollen. „Uns mögen 9000 Kilometer Entfernung trennen. Uns verbinden aber demokratische Prinzipien, der Einsatz für internationales Recht, das Interesse an freien und sicheren Handelswegen“, sagte Scholz. Mit dem Kanzler waren sechs Ministerinnen und Ministern sowie eine Wirtschaftsdelegation nach Tokio gereist. Im April 2022 war Japan das erste asiatische Land, das Scholz besuchte. Im Mai wird er zum Gipfeltreffen der G7, einer Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien, erneut nach Japan reisen.