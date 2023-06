Einsatz für nachhaltige Entwicklung im Amazonasgebiet

Belém/Combu (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil haben im Amazonasgebiet in Brasilien um internationale Unterstützung im Kampf gegen Abholzung und für eine nachhaltige Entwicklung der Region geworben. „Wir haben bereits für den Amazonienfonds in der Vergangenheit Millionen eingezahlt. Diese Reise dient auch dazu, weitere Millionen dafür zur Verfügung zu stellen“, sagte Baerbock. „Und wir appellieren damit an andere große Staaten, es uns gleich zu tun.“

Der Amazonas gilt als Lunge der Welt und hat eine wichtige Funktion im internationalen Kampf gegen den Klimawandel. Er ist verteilt auf neun Staaten Südamerikas, Brasilien hat den größten Anteil daran. Der größte Regenwald der Welt mit einer Fläche von etwa sieben Millionen Quadratkilometern bindet laut Naturschutzorganisation WWF zwölf Prozent des Süßwassers der Erde und ist Heimat für zehn Prozent aller Arten auf der Welt.

Arbeitsminister Heil hob die Bedeutung eines „fairen Handels“ hervor. Das gelte auch für ökologische Standards, „weil es nur ein Weltklima gibt“ und weil das Amazonasgebiet „eine Lunge der Welt ist, die wir brauchen zum Atmen für uns und unsere Kinder“. Die Menschen müssten zu fairen Arbeits- und Lohnbedingungen arbeiten können.