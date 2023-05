Engere Zusammenarbeit mit WFP in Krisenregion Sahel

Berlin (d.de) – Deutschland will in der Sahel-Region in Afrika enger mit dem UN-Welternährungsprogramm WFP zusammenarbeiten. Das vereinbarten Deutschlands Entwicklungsministerin Svenja Schulze und die neue Leiterin des WFP, Cindy McCain, bei einem Treffen in Berlin. Durch das gemeinsame Engagement sollen vor allen die Selbsthilfekräfte in der Region gestärkt werden, die laut Bundesentwicklungsministerium von den Vereinten Nationen als neues Epizentrum des islamistischen Terrorismus eingestuft wird. Die gemeinsame Arbeit mit dem WFP ist Teil der Sahel-Plus-Initiative, die Ministerin Schulze Anfang Mai vorlegte.

„Wir dürfen Krisenregionen wie den Sahel nicht alleine lassen - sonst hinterlassen wir ein Vakuum, das Terrorgruppen für ihre Zwecke missbrauchen“, warnte Deutschlands Entwicklungsministerin Schulze. Dabei werde es langfristig nicht zum Erfolg führen, nur Getreidesäcke und Wassertanks zu liefern. Erfolgreicher seien Selbsthilfe-Programme, „damit die Menschen selbst Landwirtschaft betreiben, ein Einkommen erwirtschaften und ihre Kinder in die Schule schicken können“. Wenn es gelinge, Flächen im Sahel wieder fruchtbar und Landwirtschaft möglich zu machen, beseitige dies auch die Ursachen von Hunger und Konflikten.

Auch WFP-Exekutivdirektorin McCain betonte, zur nachhaltigen Stabilisierung von Krisenregionen müsse Ernährungshilfe umfassend gedacht werden: „Hunger bekämpfen, Frauen stärken, Kinder in der Schule halten, erzwungener Migration begegnen, indem wir Perspektiven für Jugendliche schaffen und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern beim Kampf gegen die Klimakrise unterstützen.“ Die Sahel-Resilienz-Initiative sei „ein Leuchtturm-Projekt, das zeigt, wie Entwicklungszusammenarbeit in fragilen Regionen mehrere Krisen gleichzeitig anpackt und greifbare Lösungen schafft.“