Europäische Staaten fordern Waffenruhe in Nahost

Berlin (dpa) – In einem gemeinsamen, dramatischen Appell fordern Deutschland, Frankreich und Großbritannien eine sofortige Waffenruhe im Nahen Osten. „Die erneuten israelischen Angriffe in Gaza stellen für die Menschen in Gaza, die Geiseln, ihre Familien und für die gesamte Region einen dramatischen Rückschritt dar“, heißt es in der Erklärung vom Samstag: „Wir sind entsetzt angesichts der zivilen Opfer und fordern in aller Dringlichkeit eine umgehende Rückkehr zu einer Waffenruhe.“ Gleichzeitig fordern die drei Staaten die palästinensische Hamas zur Freilassung aller Geiseln auf, die „sie auf grausame Weise festhält und die freizulassen sie sich beharrlich weigert“.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien rufen „Israel auf, den humanitären Zugang einschließlich Wasser und Strom (nach Gaza) wiederherzustellen und im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht Zugang zu medizinischer Versorgung sowie zeitlich begrenzte medizinische Evakuierungen zu gewährleisten.“ Sie zeigen sich tief betroffen von dem Angriff auf ein UN-Gebäude, bei dem ein UN-Mitarbeiter getötet und mehrere verletzt wurden. „Personal und Gebäude der UN sollten geschützt sein und nie zum Ziel werden. Die Vorfälle müssen rückhaltlos aufgeklärt werden“, heißt es.