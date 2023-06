Europäische Staaten setzen Zeichen gegen Putin

Chisinau (dpa) - Die Staaten der Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) haben sich als Zeichen gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem Gipfeltreffen in Moldaus Hauptstadt Chisinau getroffen. Die Staats- und Regierungschefs der 47 beteiligten Partner kamen am Donnerstag zu dem zweiten Treffen in dem neuen Format zusammen. Unter ihnen war auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Im Zentrum der Gespräche stehen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Folgen sowie die wirtschaftliche Entwicklung.

Die EPG war im vergangenen Jahr auf Initiative des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegründet worden. In ihr sind alle europäischen Staaten bis auf Russland und seinen Verbündeten Belarus vertreten.

Zeitgleich fand in Oslo ein informelles Treffen der Nato-Außenminister statt, dessen zentrales Thema ebenfalls der russische Angriffskrieg war. Es diente vor allem der Vorbereitung des Natogipfels im Juli in Vilnius.