G20-Abschlusserklärung: Scholz würdigt Betonung der „territorialen Integrität“ aller Länder

Neu Delhi (dpa) - Die G20 hat erstmals seit ihrer Gründung 1999 Zuwachs bekommen. Auf dem Gipfel in Indien einigte sich die Staatengruppe darauf, die Afrikanische Union (AU) als zweite Regionalorganisation neben der Europäischen Union aufzunehmen. Der G20-Gipfel einigte sich in Indien trotz großer Meinungsunterschiede zum russischen Krieg in der Ukraine auf eine gemeinsame Erklärung. Bundeskanzler Olaf Scholz nannte die Passagen zum Krieg in der Ukraine einen Erfolg. Er würdigte am Samstag in Neu Delhi, dass darin die „territoriale Integrität“ aller Länder betont werde. Er hob hervor, „dass am Ende Russland seinen Widerstand gegen einen solchen Beschluss aufgegeben hat, weil einfach alle anderen sich in diese Richtung bewegt hatten“.