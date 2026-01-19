Grüne Woche gestartet

Berlin (dpa) - Pistazien-Croissants, Kartoffelwaffeln - und Kälber in der Tierhalle: Bei der Grünen Woche in Berlin können Besucherinnen und Besucher bis zum 25. Januar Spezialitäten kosten und sich über Lebensmittel und Landwirtschaft informieren – 100 Jahre nach ihrer Premiere 1926. Im Jubiläumsjahr präsentieren auf dem Berliner Messegelände rund 1.600 Aussteller aus über 50 Ländern ihre Produkte, Ideen und Trends. Zahlreiche prominente Gäste aus der Politik werden erwartet, unter anderem haben sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt.

Agrarminister Alois Rainer sagte, die internationale Leit-Messe sei „ein Erfolgsrezept“ als Leistungsschau der Branche. Der Eröffnungsrundgang startete in der Halle Mecklenburg-Vorpommerns, das Partnerland der diesjährigen Grünen Woche ist. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betonte die Bedeutung der Ernährungs- und Landwirtschaft in Deutschland. Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan sagte: „Es sind immer noch viel zu viele Menschen weltweit von Hunger betroffen, insbesondere Kinder.“ Das Entwicklungsministerium startete zur Grünen Woche mit Partnern ein Unterstützungsprogramm für regelmäßige Schulmahlzeiten in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik.

Die Veranstalter erwarten 325.000 Besucherinnen und Besucher. Themen sind in diesem Jahr unter anderem die Preise für Lebensmittel und die Ernährungssicherung in Zeiten internationaler Spannungen.