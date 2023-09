Konferenz zum besseren Schutz vor Chemikalien

Bonn (dpa/d.de) – Unter dem Vorsitz Deutschlands findet in dieser Woche in Bonn die fünfte Weltchemikalienkonferenz ICCM5 statt. Bei dem Treffen beraten Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, aus Wirtschaft und Wissenschaft darüber, wie Chemikalien und der Umgang damit sicherer gemacht werden können.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hob die Bedeutung von globalen Vereinbarungen hervor: „Neben der Klimakrise und der Krise des Artenaussterbens stellt uns die Verschmutzungskrise vor massive Herausforderungen“, sagte die Ministerin. „Chemikalien und deren Abfälle sind wesentliche Verursacher dieser dritten planetaren Krise.“ Im Zeitraum von 2000 bis 2030 werde sich die Produktion von Chemikalien voraussichtlich vervierfacht haben. Bislang sind die Regeln zum Umgang mit Chemikalien global ganz unterschiedlich. So wird beispielsweise in einigen Regionen noch das giftige Schwermetall Blei verwendet.

Sie freue sich, dass Deutschland Gastgeber der Weltchemikalienkonferenz in Bonn sei, erklärte Lemke. „Es ist wichtig, dass sich in diesen geopolitisch herausfordernden Zeiten die verantwortlichen Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft an einen Tisch setzen und gemeinsam nach Lösungen suchen.“ Das sei ein „starkes Signal für den besseren Schutz der Menschen und der Umwelt vor schädlichen Wirkungen von Chemikalien“.