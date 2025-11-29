Kulturhauptstadtjahr endet: Chemnitz feiert großes Finale

Chemnitz (d.de) – Mit einem festlichen Programm verabschiedet Chemnitz am Wochenende sein Jahr als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Ob Kultur, Kulinarik oder Begegnung – das Finale des Kulturhauptstadtjahres bietet viele Gelegenheiten, Chemnitz noch einmal in all seiner Vielfalt zu erfahren.

Das Jahr hat nach Angaben der Organisatoren mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher angezogen. Insgesamt fanden knapp 2.000 Musik-, Kunst- und Beteiligungsprojekte statt. Oberbürgermeister Sven Schulze betonte, Chemnitz habe in diesem Jahr erlebt, „wie viel möglich ist, wenn Kultur nicht nur konsumiert, sondern gemeinsam geschaffen wird“.

Auch wenn Chemnitz den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ abgibt, soll das Jahr kein einmaliges Ereignis bleiben. Viele der im Kulturhauptstadtkontext entstandenen Projekte sind dauerhaft angelegt und prägen die Stadt und die Region weit über 2025 hinaus. Ein sogenannter „Legacy-Prozess“ soll bis Ende 2026 in ein Programm für die Jahre 2027 bis 2031 münden.