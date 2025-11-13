Zum Hauptinhalt springen
Nach Steinmeiers Bitte: Algerien begnadigt Schriftsteller

Bundespräsident Steinmeier hatte um die Freilassung des Autors Boualem Sansal gebeten. Nun stimmte Algerien zu.

13.11.2025
Die Inhaftierung Sansals in Algerien stieß vor allem in Frankreich auf scharfe Kritik, hier bei einer Protestkundgebung in Paris.
Die Inhaftierung Sansals in Algerien stieß vor allem in Frankreich auf scharfe Kritik, hier bei einer Protestkundgebung in Paris. © dpa

Berlin (dpa) - Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune ist einem offiziellen Gnadengesuch aus Deutschland nachgekommen und hat den inhaftierten Schriftsteller Boualem Sansal begnadigt. Das teilte das Präsidialamt in Algier mit. Sansal war 2011 Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels.  

Der Mitteilung zufolge reagierte Tebboune „positiv“ auf das am Montag übermittelte Ersuchen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Demnach gewährte der algerische Politiker Sansal aus „humanitären Gründen“ einen Sondererlass. Deutschland werde sich um den Transport und die medizinische Versorgung Sansals kümmern, hieß es weiter.  

Sansal war im November vergangenen Jahres bei seiner Landung in Algier festgenommen worden. Im März wurde er zu fünf Jahren Haft wegen Handlungen gegen die nationale Einheit und Sicherheit verurteilt. Er hatte in einem Interview die Ansicht vertreten, dass die marokkanischen Staatsgrenzen während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden seien. 

Steinmeier teilte am Abend mit, Sansal sei nun auf dem Weg zur medizinischen Versorgung in Deutschland. „Ich danke meinem algerischen Kollegen für diese wichtige humanitäre Geste. Sie zeigt auch die Qualität der Beziehungen und des Vertrauens zwischen Deutschland und Algerien.“ Steinmeier stehe „im Austausch mit dem französischen Staatspräsidenten über die Entwicklung“. 

Frühere Bitten um Begnadigung aus Frankreich hatte Algier abgelehnt. Sansal ist algerischer und französischer Staatsbürger. 

