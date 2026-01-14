Pistorius: Verstärktes Nato-Engagement in Grönland ausloten

Berlin (dpa) - Nato-Staaten prüfen nach Worten des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius einen verstärkten gemeinsamen Schutz der arktischen Region um Grönland. „Es geht um Überwachung, es geht um Patrouillen, es geht um sehen, was passiert unter Wasser, über Wasser und in der Luft. Es geht um - wie gesagt - Aufklärung und es geht um regelmäßiges Üben vor Ort, um zu zeigen, dass wir da sind“, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas in Berlin.

Einige Nato-Partner seien dabei, zusammen mit der Nato zu erörtern und auszuloten, welche Maßnahmen sinnvoll seien und was nötig sei, sagte Pistorius.

Es sei aber zu früh, um über konkrete Schritte zu reden, antwortete der Minister auf die Frage, ob es Pläne für eine gemeinsame Nato-Mission zur Absicherung des arktischen Raums gebe. „Wir sind uns einig, dass Sicherheit im Nordatlantik und in der Arktis nur multilateral und nur gemeinsam erreicht werden kann“, sagte Pistorius.

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt wiederholt Ansprüche der USA auf Grönland erhoben und dies mit Sicherheitserfordernissen begründet.