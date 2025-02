Positive Bilanz der deutschen Klimapolitik

Berlin (d.de) - Der Expertenrat für Klimafragen hat sein aktuelles Zweijahresgutachten zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen und Bewertung der Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland veröffentlicht. Es bewertet die deutsche Klimapolitik der Jahre 2023 und 2024 und zieht insgesamt eine positive Bilanz. So seien durch verstärkte Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung die Treibhausgasemissionen gesunken. Trotz aller Fortschritte gebe es allerdings noch große Herausforderungen. Während im Energiesektor der Umbau zu einer nicht-fossilen Erzeugung dynamisch verlaufe, seien stärkere Anstrengungen in den Sektoren Verkehr und Gebäude erforderlich. Zu dem Gutachten sagte Klimaschutzminister Robert Habeck: "In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung eine ganze Reihe von zusätzlichen Klimaschutzmaßnahmen in allen Sektoren auf den Weg gebracht und Kurs auf Klimaneutralität genommen. Das 2030-Ziel ist so erstmals in Reichweite. Wir sind in die richtige Richtung unterwegs, sollten den Weg aber konsequent fortsetzen.“ Eine Ausweitung der Investitionen in den Klimaschutz sei die Voraussetzung für künftige Erfolge und Modernisierungsimpulse der Wirtschaft, so Habeck weiter.