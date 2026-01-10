Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Rekord bei Startup-Gründungen

Boom mit KI und im Software-Sektor: Bundesverband Deutsche Startups verweist auf „Mut und Dynamik des deutschen Unternehmertums“. 

10.01.2026
Geschäftliches Meeting von zwei jungen Frauen und zwei jungen Männern
Gründergeist: In Deutschland nimmt die Zahl neuer Startups deutlich zu. © AdobeStock/BullRun

(.de) – Mit 3.568 neu gegründeten Startups wurde 2025 in Deutschland ein neuer Höchststand erreicht – das bedeutet ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2024. „Das zeigt den Mut und die Dynamik des deutschen Unternehmertums“, hebt Kati Ernst hervor, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups, der die Zahlen vermeldet. Der Software-Sektor verzeichnet mit Abstand den größten absoluten Anstieg und wächst von 618 Neugründungen 2024 auf 853 im Jahr 2025. Zudem nutzen 27 Prozent aller neu gegründeten Startups Künstliche Intelligenz als wichtigen Bestandteil ihres Geschäftsmodells – ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. 

Ähnliche Inhalte

Johann Wadephul mit der isländischen Außenministerin Katrín Gunnarsdóttir
+++ Ticker Außenpolitik +++
Wadephul auf Island zu Arktis-Sicherheit
Deutschland ist eine Exportnation und die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt.
Wirtschaft
Freihandel – die Basis für wirtschaftlichen Erfolg
Die deutsche Automobilproduktion wächst.
Wirtschaft
Deutsche Industrie auf Erholungskurs

Was denkst du über unser Angebot?

Deine Meinung zählt!

Nutze Deine Chance und hilf mit, deutschland.de weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Die Teilnahme ist anonym und dauert nur wenige Minuten!

Zur Umfrage geht es hier.