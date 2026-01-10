Rekord bei Startup-Gründungen

(.de) – Mit 3.568 neu gegründeten Startups wurde 2025 in Deutschland ein neuer Höchststand erreicht – das bedeutet ein Plus von 29 Prozent gegenüber 2024. „Das zeigt den Mut und die Dynamik des deutschen Unternehmertums“, hebt Kati Ernst hervor, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands Deutsche Startups, der die Zahlen vermeldet. Der Software-Sektor verzeichnet mit Abstand den größten absoluten Anstieg und wächst von 618 Neugründungen 2024 auf 853 im Jahr 2025. Zudem nutzen 27 Prozent aller neu gegründeten Startups Künstliche Intelligenz als wichtigen Bestandteil ihres Geschäftsmodells – ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr.