Scholz: Geisel-Freilassung kann nur Anfang sein

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich erleichtert über die Freilassung von Geiseln der Terrororganisation Hamas gezeigt und dies auch für die übrigen mehr als 200 Geiseln gefordert. „Es ist eine gute Nachricht, dass endlich eine erste Gruppe von Geiseln freigelassen wurde. Wir können kaum ermessen, was sie und ihre Angehörigen in den letzten Wochen haben durchmachen müssen“, hieß es am Freitagabend auf seinem Kanal auf der Internet-Plattform X. Dies sei das Ergebnis unermüdlicher Diplomatie – der Dank gelte allen, die sich dafür engagiert hätten. „Der heutige Tag kann nur ein Anfang sein. Hamas muss alle Geiseln bedingungslos freilassen!“

Zuvor hatte die islamistische Hamas 24 im Oktober entführte Geiseln freigelassen, darunter vier Doppelstaatler, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Im Gegenzug lässt Israel verurteilte palästinensische Häftlinge frei. Die beiderseitigen Freilassungen sind Teil einer Vereinbarung über eine mehrtägige Feuerpause.