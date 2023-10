Scholz: Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Israel als Reaktion auf den großangelegten Angriff der islamistischen Hamas die volle Solidarität Deutschlands zugesagt. Er habe Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefongespräch versichert, „dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht“, sagte Scholz. Er unterstrich in seinem Statement im Kanzleramt: „Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln.“

Auch die Vorsitzenden der Regierungs- und der Unionsparteien betonten die Verbundenheit Deutschlands mit Israel. „Die Sicherheit des Staates Israel ist uns Verpflichtung und deutsche Staatsräson“, erklärten die Chefs von SPD, Grünen, FDP, CDU und CSU. „Wir sind unseren Partnern und Freunden in Israel nicht nur historisch, sondern auch in einer demokratischen Wertegemeinschaft verbunden.“

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze kündigte an, ihr Ressort werde sein „gesamtes Engagement für die Palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen“. Schon bisher habe man streng darauf geachtet, dass die Unterstützung für die Menschen in den Palästinensischen Gebieten dem Frieden diene und nicht den Terroristen. „Aber diese Angriffe auf Israel sind eine fürchterliche Zäsur“, sagte sie. Deutsche Entwicklungszusagen umfassen laut Schulze derzeit 250 Millionen Euro. Es gebe keine direkte Finanzierung der Palästinensischen Autonomiebehörde. Dies betonte auch das Auswärtige Amt.