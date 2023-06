Scholz ruft EU-Staaten zur Solidarität in Asylfragen auf

Rom (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der Diskussion um einer gemeinsame Asylpolitik in der Europäischen Union alle Mitgliedsstaaten zur Solidarität aufgerufen. „Alle Versuche, die Probleme entweder bei jemand anderem zu lassen oder auf jemand anderes zu zeigen, werden scheitern“, sagte Scholz nach einem Treffen mit Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. „Wer die Herausforderungen, die mit der Fluchtmigration verbunden sind, bewältigen will, kann das in der Europäischen Union nur gemeinsam tun.“

Die EU-Staaten ringen um eine Reform der Asylverfahren, insbesondere geht es um Regelungen an den EU-Außengrenzen. Die Innenministerinnen und Innenminister der EU einigten sich bereits mehrheitlich auf eine Reform der Verfahren.

Deutschland und Italien wollen derweil ihre Beziehungen weiter vertiefen. Scholz und Meloni vereinbarten bei ihrem Treffen, dass im Herbst dieses Jahres zum ersten Mal seit 2016 wieder deutsch-italienische Regierungskonsultationen stattfinden sollen. Dann solle auch ein Aktionsplan zur Vertiefung der Beziehungen beider Länder verabschiedet werden, kündigte Scholz an. Er bezeichnete Italien als „wichtigen Partner und verlässlichen Freund“.