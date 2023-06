Scholz trifft Frankreichs Präsident Macron

Potsdam (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in freundschaftlicher Atmosphäre in seinem Wohnort Potsdam zum Abendessen getroffen. Es war das erste Mal in seiner Regierungszeit, dass er einen Staats- oder Regierungschef in der Brandenburger Landeshauptstadt empfing. Scholz erklärte auf Twitter: „Unsere Länder verbindet eine unzertrennliche Freundschaft. Gemeinsam gehen wir die Herausforderungen dieser Tage und unserer Zeit an.“

Vom 2. bis 4. Juli kommt der französische Staatschef Macron auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Staatsbesuch nach Deutschland. Neben Berlin sind bisher Stationen in Ludwigsburg bei Stuttgart und in Dresden vorgesehen. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten in Deutschland seit 23 Jahren. „Dieses besondere Ereignis markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der jahrzehntelangen Freundschaft beider Länder“, hieß es Anfang Mai in einer Mitteilung des Bundespräsidialamts und des französischen Élysée-Palasts.