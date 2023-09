Scholz wirbt für internationale Zusammenarbeit

New York (dpa) - Zum 50. Jubiläum der deutschen UN-Mitgliedschaft hat Bundeskanzler Olaf Scholz eindringlich für die internationale Zusammenarbeit geworben. Zwar würden sich gerade neue Gräben in der Welt auftun und der Imperialismus zeige „einmal mehr sein hässliches Gesicht“, sagte Scholz bei einem Jubiläumsempfang im Gebäude der Vereinten Nationen am New Yorker East River. Aber die Lektion aus einem halben Jahrhundert deutscher UN-Mitgliedschaft sei: „Auch tiefe Gräben können überwunden werden, wenn wir mit Mut, mit Kreativität und mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Prinzipien dieser unserer Vereinten Nationen zusammenarbeiten.“

Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige Deutsche Demokratische Republik wurden vor genau 50 Jahren gleichzeitig Teil der Weltorganisation. Scholz erinnerte in seiner Festrede daran, dass ein Ende des Kalten Krieges mit einem wiedervereinten Deutschland damals eine Utopie in weiter Ferne gewesen sei. Sie sei nur zur Wirklichkeit geworden, weil mutige Menschen in Ostdeutschland und überall in Osteuropa den Eisernen Vorhang niedergerissen hätten und führende Politiker und Bürger auf der ganzen Welt tiefste Gräben überwunden hätten.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock plädierte vor dem Hintergrund des Jubiläums für Reformen der UN. „Die Vereinten Nationen spiegeln die Welt des letzten Jahrhunderts und nicht die Welt dieses Jahrhunderts wider“, sagte die Ministerin. Deswegen brauche es eine Modernisierung. Diese ist ihrer Ansicht nach auch nötig, weil Asien, Afrika und Lateinamerika in den Vereinten Nationen nicht entsprechend ihrer heutigen internationalen Rolle berücksichtigt seien.

Man könne auf Reformen aber nicht warten - vielmehr lebten die UN „von unserem tagtäglichen Eintreten für ihre Regeln“, sagte Baerbock. Dies sei gerade in der Woche der UN-Generalversammlung „besonders wichtig, weil die großen globalen Herausforderungen und Krisen wie die Klimakrise, der Zustand der Gesundheitsversorgung und auch die Lebensmittelsicherheit weltweit eben keine Pause machen im Lichte des brutalen russischen Angriffskriegs“.