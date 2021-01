„Erinnern ist ein Demokratiegarant. Was wir über NS-Unrecht wissen und wie wir dieses Wissen und die Erinnerung wachhalten, bestimmt unser Handeln in Gegenwart und Zukunft“, sagt Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt hat sie das Projekt „JUGEND erinnert international“ ins Leben gerufen: „Wenn wir uns als Gesellschaft menschenfeindlichen Ideologien und Diskriminierungen jeder Art entgegenstemmen wollen, müssen wir verstehen, was damals passiert ist. Dazu braucht es eine vielfältige und andauernde Auseinandersetzung mit der Geschichte auf vielen Ebenen: in der Bildungsarbeit, in den Medien, in den Familien und in Projekten”, betont Despot.