Baerbock fordert weitreichende Reformen der EU

Berlin (dpa) -Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock will die Europäische Union (EU) auch angesichts der Kriege in der Ukraine und in Nahost mit tiefgreifenden Reformen geopolitisch zukunftsfest machen. „Gerade jetzt brauchen wir Kraft, gemeinsam gegen diesen Krisenstrudel anzuschwimmen“, sagte die Ministerin bei einer Konferenz mit zahlreichen europäischen Außen- und Europaministerinnen und -ministern zur Erweiterung der EU in Berlin. Die EU solle einen Fahrplan aufstellen, mit dem im Laufe der nächsten Legislaturperiode des Europaparlaments und vor dem Hintergrund der Erweiterungsdebatte zentrale Reformen umgesetzt werden könnten. Das nächste Europaparlament wird im Juni 2024 gewählt.

Die Konferenz in Berlin stand unter dem Motto „A larger, stronger Union – making the European Union fit for enlargement and future members fit for accession“. EU-Beitrittskandidaten sind die Ukraine, Georgien und die Republik Moldau sowie die Westbalkanstaaten und die Türkei. Baerbock nannte gerade mit Blick auf die osteuropäischen Staaten die EU-Erweiterung eine geopolitische Notwendigkeit. Russlands Präsident Wladimir Putin „wird weiter versuchen, einen imperialen Graben durch Europa zu pflügen, der nicht nur die Ukraine von uns trennen soll, sondern auch Moldau, Georgien und den westlichen Balkan“. Würden diese Länder dauerhaft von Russland destabilisiert, „macht es uns alle angreifbar“.

Deutschlands Außenministerin formulierte eine Reihe von Reformvorschlägen, die parallel zum Erweiterungsprozess umgesetzt werden könnten. So solle insbesondere jungen Menschen ermöglicht werden, an den Vorteilen der EU beteiligt zu sein, noch bevor ihr Land Vollmitglied sei. Studienprogramme etwa über Erasmus-Stipendien sollten ausgeweitet werden.