Deutsche Bahn stellt mit 5.500 Auszubildenden Rekord auf

Berlin (d.de) - Die Zahl der Auszubildenden in Deutschland ist weiter auf einem historisch niedrigen Niveau. Nur die Deutschen Bahn (DB) erzielte mit rund 5.500 Nachwuchskräften einen neuen Rekord. Das sind etwa 300 Personen mehr als im vergangenen Herbst. Rund 800 und damit die meisten jungen Menschen werden für den Lokführerberuf ausgebildet. Der Konzern bietet 50 Ausbildungsberufe und 25 duale Studiengänge an. Insgesamt bildet die DB mehr als 14.000 Menschen aus und gehört damit zu den größten Ausbildern in Deutschland. Neu einstellen will der Konzern in diesem Jahr rund 25.000 Beschäftigte.

Seit Jahren wählen immer weniger junge Menschen in Deutschland die klassische duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. 2022 haben 469.900 Menschen eine Ausbildung begonnen, 2012 waren es noch 544.400. Fast 50 Prozent der Unternehmen können laut Deutsche Industrie- und Handelskammer DIHK ihre Ausbildungsplätze nicht vollständig besetzen. Dafür wächst die Zahl der Studierenden: 2021 gab es in Deutschland 2,9 Millionen Studierende und 1,3 Millionen Auszubildende.