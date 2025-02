Deutschland fördert neue Chip-Fabrik

Berlin/Brüssel (d.de/dpa) - Deutschland unterstützt den Bau einer neuen Chip-Fabrik in Dresden mit 920 Millionen Euro. Die EU-Kommission in Brüssel genehmigte die Beihilfe für die Errichtung des Werks des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon. Das Unternehmen plant Investitionen von insgesamt rund 3,4 Milliarden Euro und schafft somit weitere Produktionskapazitäten für Leistungshalbleiter, die insbesondere in den Bereichen Energie und Elektromobilität Anwendung finden sollen. „Das Projekt stärkt die Chipversorgung in Deutschland und Europa und reduziert kritische Abhängigkeiten in einem Hochtechnologiebereich“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck. Zugleich zeige das Vorhaben, „dass Deutschland ein attraktiver und wettbewerbsfähiger Standort für Investitionen in hochinnovative Technologien wie die Mikroelektronik ist“.

Der Produktionsstart ist für 2026 geplant. Infineon produziert bereits seit 1994 in Dresden. Aktuell fertigen Unternehmensangaben zufolge 3.900 Mitarbeiter in den beiden bestehenden Produktionslinien für 200mm- und 300mm-Siliziumscheiben mehr als 400 verschiedene Produkte.