Deutschland stärkt Wasserpartnerschaften

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sich zum Abschluss der Wasserkonferenz der Vereinten Nationen in New York optimistisch gezeigt: „Auf der Wasserkonferenz wurde das Fundament für eine Trendwende in der globalen Wasserpolitik gelegt. Die Verpflichtungen, die die Staaten der Welt, internationale Organisationen und viele andere Akteure, auch aus der Zivilgesellschaft, in New York eingegangen sind, sind zahlreich, ambitioniert und weitgehend.“

Lemke hat für die Bundesregierung mehrere Verpflichtungen eingebracht. So verfolgt Deutschland mit seiner neuen Nationalen Wasserstrategie das Ziel, die Wasserversorgung angesichts der Herausforderungen durch die Klimakrise dauerhaft zu gewährleisten und die nachhaltige Bewirtschaftung der nationalen Wasserressourcen zu verbessern. Die Demokratische Republik Kongo wird von Deutschland ab August 2023 dabei unterstützt, ein integriertes Wasserressourcenmanagement zu fördern. Ein weiteres bilaterales Vorhaben fördert ab September 2023 eine klimaresistente Wasser- und Abwasserwirtschaft in Südafrika. Zudem soll ein Projekt mit den Mitgliedsländern der Nigerbecken-Behörde eine bessere regionale Umsetzung von Klimaschutz- und Anpassungsstrategien ermöglicht werden. Ausdrücklich hat Deutschland auch seine Bereitschaft erklärt, einen finanziellen Beitrag zur Finanzierung des neuen Amts eines UN-Sonderbeauftragten für Wasser zu leisten.