Deutschland unterstützt Peru bei Verkehrswende

Berlin (d.de) - Deutschland unterstützt Peru bei der Verkehrswende in den großen Städten des Landes wie Lima und Trujillo. Das ist eines der Ergebnisse des klimapolitischen Dialogs, den beide Länder zur Umsetzung ihrer Klimaziele führten, teilte das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Es war das erste hochrangige Zusammentreffen, seit Deutschland und Peru im November 2022 eine strategische Zusammenarbeit zum Klima- und Umweltschutz vereinbart hatten. Deutschland hatte dabei bis zu 426 Millionen Euro Unterstützung für Peru zugesagt.

Niels Annen, Staatssekretär im Entwicklungsministerium sagte, Deutschland und Peru hätten ähnliche Probleme, was die Klimaziele im Verkehrssektor beträfe: „Wir unterstützen peruanische Städte deshalb dabei, ein Netz aus Fahrradwegen und aus elektrisch betriebenen Schnellbussen aufzubauen. Ein zentrales Thema des Dialogs sei auch, „dass wir schauen, was wo funktioniert und was wir voneinander lernen können.“

Peru gehört zu den Ländern Lateinamerikas, die am stärksten unter dem Klimawandel leiden. Steigende Temperaturen lassen die Andengletscher zunehmend schmelzen mit gravierenden Folgen für die Ökosysteme und die Wasserversorgung der Küstenregion.