Deutschland unterstützt UN Women mit 26 Millionen Euro

Berlin (dpa) - Das Entwicklungsministerium hat der UN-Frauenorganisation (UN Women) für das Jahr 2023 einen Beitrag von 26 Millionen Euro zugesagt. Dies sei fast doppelt so viel wie noch vor zwei Jahren, teilte das Ministerium am Weltfrauentag mit. «Feministische Entwicklungspolitik ist nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, sondern auch ein Gebot der Vernunft: Frauen sind stark, Frauen haben innovative Ideen, Frauen haben Wissen», sagte Ministerin Svenja Schulze. „Wenn Frauen gleichberechtigt sind und gleiche Verantwortung tragen, gibt es weniger Armut, weniger Hunger und mehr Stabilität in der Welt.“ Schulze hatte jüngst gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock Konzepte für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt.

Die Direktorin von UN Women, Sima Bahous, sprach von einem Rekordbeitrag für die Organisation. Er sei ein konkreter Nachweis für das Engagement der deutschen Regierung, die Rechte von Frauen und Mädchen überall zu fördern und zu schützen.