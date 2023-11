Deutschland unterzeichnet Abkommen gegen KI-Missbrauch

Berlin (d.de) - Deutschland hat gemeinsam mit 17 weiteren Ländern ein internationales Abkommen zum Schutz der Menschen vor Missbrauch künstlicher Intelligenz unterzeichnet. Die unverbindliche Vereinbarung sieht unter anderem die Kontrolle von Anbietern vor. Firmen, die KI entwickeln, nutzen oder auf den Markt bringen, sollen die Programme so gestalten, dass Nutzer und Öffentlichkeit vor Missbrauch geschützt werden. Damit soll der Sicherheitsaspekt bereits bei der Programmierung von KI in den Vordergrund gerückt werden. Zu den 18 Ländern, die die neuen Richtlinien unterzeichnet haben, gehören auch Großbritannien, Italien, Tschechien, Estland, Polen, Australien, Chile, Israel, Nigeria und Singapur.

Das Abkommen ist der bisher größte Schritt in dem Bemühen, die Menschen vor möglichem Missbrauch von KI zu schützen. Deutschland geht bei diesen Bemühungen voran und hat erst jüngst mit Frankreich und Italien in einem gemeinsamen Papier von der EU gefordert, Regeln für die KI in Europa zu setzen. Diese sollen in der gesamten EU auch für Anbieter von außerhalb gelten. Zugleich regten sie die Bildung einer europäischen Kontrollbehörde an.