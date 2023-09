Feierstunde zu den Anfängen des Grundgesetzes

Bonn (dpa) – Mit einer Feierstunde ist in Deutschland an die Eröffnung des Parlamentarischen Rats vor 75 Jahren und damit an die Anfänge des deutschen Grundgesetzes erinnert worden. An der Veranstaltung in Bonn, der früheren Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, nahm unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz teil.

Der Parlamentarische Rat arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg das Grundgesetz für einen neuen westdeutschen Staat aus. Am 1. September 1948 fand im Naturkundlichen Museum Koenig in Bonn die feierliche Eröffnung des Rats statt – dort wurde 75 Jahre später auch an dieses historische Datum erinnert. Das Museum war als eines von wenigen Gebäuden im Krieg unbeschädigt geblieben.

Schauplatz der eigentlichen Beratungen war die 500 Meter entfernte Pädagogische Akademie. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz schließlich in Bonn unterzeichnet - und 1990 bei der Wiedervereinigung West- und Ostdeutschlands übernommen.