Reparaturzentrum für Leopard-Panzer in Polen geht in Betrieb

Warschau / Berlin (d.de/dpa) – Ein von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und dem polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak angestrebtes Reparaturzentrum in Polen für an die Ukraine gelieferte Leopard-Panzer ist fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Das gab Blaszczak bekannt. „Das Reparaturzentrum in Gliwice ist in Betrieb! Die ersten beiden Leopard sind bereits aus der Ukraine im Bumar-Werk eingetroffen“, schrieb der Minister auf Twitter.

Bereits im April hatten sich Pistorius und Blaszczak auf den Aufbau des Instandsetzungszentrums des Rüstungsherstellers Bumar-Labedy in Gliwice geeinigt. Dort sollen Leopard-Kampfpanzer aus Deutschland und Polen repariert werden, die von der Ukraine im Kampf gegen Russland eingesetzt werden.