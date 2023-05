Scholz besucht Äthiopien und Kenia

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz bricht in dieser Woche zu seiner zweiten größeren Afrika-Reise als Regierungschef auf. Von Donnerstag bis Samstag besucht er Äthiopien und Kenia, wie eine Regierungssprecherin mitteilte. Dabei wird es um den Kampf gegen Hunger und Klimawandel, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Friedenssicherung und die Bewältigung von Konflikten wie den aktuellen im Sudan gehen.

In Äthiopien will Scholz nicht nur Regierungsvertreter treffen, sondern auch die Afrikanische Union besuchen, in der sich 55 Staaten zusammengeschlossen haben. Anschließend reist er nach Kenia weiter, wo es unter anderem um die Zusammenarbeit im Bereich erneuerbare Energien gehen wird. Scholz wird auf seiner Reise von mehreren Vertretern deutscher Unternehmen begleitet. Im Mai vergangenen Jahres war er weniger als ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt erstmals nach Afrika gereist. Damals besuchte er die in Niger stationierten Bundeswehrsoldaten und machte im westafrikanischen Senegal sowie in Südafrika Station.