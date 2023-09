Trauer um Erdbebenopfer in Marokko

(d.de) Die Folgen des schweren Erdbebens in Marokko, bei dem in der Nacht zu Samstag mehr als 600 Menschen ums Leben kamen, lösen international große Bestürzung aus. Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb auf X (früher Twitter): „In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser Naturkatastrophe.“ Bundesaußenministerin Annalena Baerbock schrieb auf X: „Wir trauern gemeinsam mit den Menschen in Marokko um die Opfer des furchtbaren Erdbebens. Unsere Gedanken sind bei ihnen und all denen, die in diesen Stunden nach Verschütteten suchen und um das Leben der vielen Verletzten kämpfen.“