80 000 Menschen protestieren für Freiheit in Iran

Berlin (dpa) - In Berlin sind etwa 80.000 Menschen aus Solidarität mit den Protesten im Iran durch das Regierungsviertel gezogen. Die Menschen waren aus weiten Teilen Deutschlands und Europas zu der friedlichen Demonstration nach Berlin gekommen. Immer wieder wurde in Sprechchören der Slogan der Proteste in Iran „Frau, Leben, Freiheit“ gerufen. Immer wieder forderten die Demonstranten den Sturz des Islamischen Regierungssystems in Iran. In Iran demonstrieren seit dem Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September im Gewahrsam der Sittenpolizei für ihre Freiheit.