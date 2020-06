„Alte Trennlinien wegwischen“

Rom/Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas ist am Montag nach Italien aufgebrochen, um dort die Schwerpunkte der am 1. Juli beginnenden deutschen EU-Ratspräsidentschaft vorzustellen. Zusammen mit seinem Kollegen Luigi Di Maio will der SPD-Politiker auch das Hauptquartier der EU-Marinemission «Irini» zum Kampf gegen Waffenschmuggel nach Libyen besuchen, ebenso das staatliche Spallanzani-Institut zur Prävention, Diagnose und Behandlung von Infektionskrankheiten.

Vor seinem Abflug sagte Maas, ein «kraftvoller wirtschaftlicher und sozialer Neustart» sei die oberste Priorität der EU-Ratspräsidentschaft. «Wir sind fest entschlossen, jetzt kein Land in Europa zurückzulassen. Ich bin überzeugt: die Wucht dieser Krise kann alte Trennlinien in Europa wegwischen.» Die Krise sei historisch, die Bereitschaft zu Veränderungen aber auch.