Anteilnahme für Frankreich

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron nach dem Anschlag in Straßburg sein Mitgefühl ausgesprochen. «Ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen», schrieb Steinmeier in einem Brief am Mittwoch. Er habe mit großer Trauer von «dem feigen Anschlag» erfahren. «Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und bei den Verletzten, die noch lange an den Folgen dieses Anschlags tragen werden».

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich «tief erschüttert» über den Terroranschlag in Straßburg geäußert und die «feige Tat» verurteilt. «Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen», schrieb der Politiker am Mittwochmorgen auf Twitter. Die Bundesregierung tue alles, um den französischen Freunden beizustehen, versicherte Maas.

Nach Angaben der französischen Regierung wurden bei dem Anschlag am Dienstagabend drei Menschen getötet und dreizehn Menschen verletzt. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Nach dem Täter wird noch gefahndet. Nach Angaben des französischen Innenministers Christophe Castaner war der mutmaßliche Täter bereits wegen Delikten in Frankreich und Deutschland verurteilt worden.