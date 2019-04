Anteilnahme nach Busunglück

Berlin (dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat mit Entsetzen auf das Busunglück mit vielen deutschen Toten auf der portugiesischen Insel Madeira reagiert. «Mit Trauer und Bestürzung denke ich an unsere Landsleute und alle anderen Menschen, die von dem fürchterlichen Busunglück auf Madeira betroffen sind», erklärte Merkel am Donnerstag. «Meine aufrichtige Anteilnahme gilt vor allem all den Familien, die in diesem Unglück ihre Liebsten verloren haben.» Sie hoffe mit den Verletzten und ihren Angehörigen, die um sie bangten, dass sie die körperlichen wie seelischen Folgen überwinden könnten.

Außenminister Heiko Maas reiste noch am Donnerstag auf die portugiesische Atlantikinsel. Er werde von Ärzten, Psychologen und Konsularbeamten des Auswärtigen Amtes begleitet, sagte Maas kurz vor dem Abflug in Berlin. Er wolle auf Madeira mit Betroffenen sprechen und den Hilfskräften für ihren Einsatz danken. Die Bundesregierung wollte den Einsatz eines Rettungsflugzeugs der Luftwaffe zur schnellen Hilfe für verletzte Deutschen prüfen.

Bei dem Unfall am Mittwochabend waren nach portugiesischen Angaben 29 Menschen getötet und 27 verletzt worden. Laut ersten dortigen Medienberichten waren alle Toten Deutsche. Am Donnerstag hieß es aber von den Behörden, die Identifizierung sei noch nicht abgeschlossen. Die Unfallursache war noch unbekannt.

Eine konkrete Zahl von Opfern nannte die Kanzlerin nicht. «Ich danke allen auf Madeira, den Rettern, Sanitätern und Ärzten, die unter schwierigen Umständen an der Unglücksstelle im Einsatz waren», schrieb Merkel weiter. Das Auswärtige Amt und seine Mitarbeiter in Portugal seien in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden bemüht, «den Angehörigen soweit als möglich in diesen schmerzhaften Stunden und Tagen zur Seite zu stehen».