Baerbock: Einsatz in Mali „enorm wichtig“

Gao (dpa) – Außenministerin Annalena Baerbock hat grundsätzliche Bereitschaft für eine weitere Beteiligung der Bundeswehr an der UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali signalisiert. Minusma sei „enorm wichtig“ für die Stabilisierung der Region, sagte die Grünen-Politikerin beim Besuch des Bundeswehr-Kontingents in Gao in Nordmali. Nach dem angekündigten Rückzug der französischen Kräfte gebe es eine besondere Verantwortung für Deutschland und die anderen am Einsatz beteiligten Nationen, zu überlegen, wie die Mission so fortgeführt werden könne, dass auch die Sicherheit der Soldaten gewährleistet werden könne.

Der Bundeswehr-Einsatz in Mali, das in der Sahelzone liegt, gilt als die gefährlichste Mission deutscher Soldaten im Ausland. Baerbock bezeichnete die Fortsetzung des Einsatzes deutscher Soldaten in dem westafrikanischen Krisenstaat als „große Herausforderung“. Rund 1100 Männer und Frauen aus Deutschland sind derzeit im Rahmen der UN-Mission Minusma zur Stabilisierung des von islamistischem Terrorismus bedrohten Landes eingesetzt. Gut 300 deutsche Soldaten sind für die EU-Ausbildungsmission EUTM im Einsatz. Die Mandate laufen Ende Mai aus. Bundesregierung und Bundestag müssen bis dahin entscheiden, ob und in welchem Umfang sie fortgesetzt werden sollen.