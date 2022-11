Baerbock: Geschlossenheit gegenüber Putin

Berlin (dpa) - Ein klares Zeichen internationaler Geschlossenheit gegen den russischen Krieg in der Ukraine erwartet Außenministerin Annalena Baerbock vom Gipfel der Gruppe der großen Wirtschaftsnationen (G20) auf Bali. Die allermeisten Staaten der Welt und der G20-Runde sähen den Krieg als Völkerrechtsbruch, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen mit ihrem litauischen Amtskollegen Gabrielius Landsbergis in Berlin. Man habe auch im Rahmen der wirtschaftsstarken Demokratien (G7) und der Vereinten Nationen deutlich gemacht, „dass dieser fatale Bruch des Völkerrechtes von der Gemeinschaft weder akzeptiert noch unterstützt wird. In keinstem Maße.“ Dies werde auch die Botschaft des G20-Gipfels auf Bali sein.

Nach dem Treffen mit Gabrielius Landsbergis in Berlin versicherte Baerbock Litauen die unverbrüchliche Unterstützung gegen Bedrohungen durch Russland: „Keine Propaganda und keine Drohungen werden unsere Allianz, werden unsere Freundschaft auseinanderdividieren“, sagte sie. „Eure Sicherheit ist unsere Sicherheit. Die Sicherheit Osteuropas ist Deutschlands Sicherheit.“ Im April hatte sich die Außenministerin im Baltikum ein Bild von den großen Sorgen vor einem möglichen Angriff Russlands gemacht. Baerbock machte allerdings keine Zusagen zum genauen Zeitpunkt der Entsendung von Soldaten und betonte, sie würden teils in Litauen und teils in Deutschland vorgehalten.