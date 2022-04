Baerbock in Niger

Niamey (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Westafrikareise im Krisenstaat Niger mit dem Besuch eines UN-Projekts für Flüchtlinge, Binnenvertriebene und einheimische Familien fortgesetzt. In der Stadt Ouallam nördlich der Hauptstadt Niamey informierte sich die Grünen-Politikerin am Donnerstag über ein Siedlungsprojekt. Dort sollen Menschen, die vor Terrorismus geflohen sind, eine Chance auf ein neues Leben erhalten, anstatt in Lagern leben zu müssen. Baerbock wollte zudem in einer Schulklasse mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.

Baerbock wollte sich auch ein landwirtschaftliches Bewässerungsvorhaben anschauen, das die Widerstandskraft der Bevölkerung gegen die Auswirkungen des Klimawandels stärken soll. Geplant ist auch ein Gespräch zum Zusammenhang von Klima- und Sicherheitskrise in Niger. Am Nachmittag wollte Baerbock in der Hauptstadt Niamey mit Außenminister Hassoumi Massoudou und Präsident Mohamed Bazoum sprechen.

Die frühere französische Kolonie Niger gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Das Land hat 23 Millionen Einwohner, es steht beim Index für Menschliche Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) auf dem letzten Platz von 189 Ländern.