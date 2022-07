Baerbock in Palau: Ausstieg aus fossiler Energie massiv beschleunigen

Ngerulmud (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock macht angesichts schwerer Auswirkungen der Klimakrise auf kleine Länder wie den Pazifik-Inselstaat Palau Druck für einen raschen weltweiten Ausstieg aus fossiler Energie. Die nächste Welt-Klimakonferenz im November in Ägypten müsse deutlich machen: „Wir teilen dieses Schicksal gemeinsam und wir können diese Klimakrise nur gemeinsam bewältigen“, sagte Baerbock nach einem Treffen mit dem Außenminister von Palau, Gustav Aitaro. „Das bedeutet vor allen Dingen ein massiv beschleunigter Ausstieg aus fossiler Energie und eine Energiewende, und zwar weltweit“, ergänzte sie.

Als Konsequenz sagte Baerbock nach dem Treffen mit Aitaro, die nächste Klimakonferenz müsse deutlich machen: „An allen Teilen dieser Erde brennt es. An manchen lodert das Feuer, an anderen brennt es lichterloh. Und an manchen Orten weiß man auch noch gar nicht, ob die Flamme heute entfacht oder vielleicht erst in zehn Jahren.“ Im Zusammenhang mit dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gebe es die Chance, dass sich der bisher viel zu langsame Umstieg auf erneuerbare Energien „massiv beschleunigt, weil eben die Energiefrage auch eine Sicherheitsfrage geworden ist“, sagte die Ministerin.

