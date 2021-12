Baerbock wirbt für internationale Zusammenarbeit

Liverpool (dpa)-Außenministerin Annalena Baerbock will sich für eine vertiefte Zusammenarbeit der Gruppe der führenden westlichen Wirtschaftsnationen (G7) stark machen. In einer globalisierten Welt könne man „nur gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit angehen“, sagte die Grünen-Politikerin am Sonntag zum Abschluss des G7-Außenministertreffens in Liverpool. Deutschland übernimmt zum Jahreswechsel von Großbritannien den Vorsitz der G7. zu der Gruppe gehören neben Frankreich und den USA auch Italien, Japan und Kanada.

Die Runde der starken Industrienationen wolle die Herausforderungen in einem Miteinander, basierend auf gemeinsamen Werten und Standards angehen, sagte Baerbock. Im Mittelpunkt stehe, dass man nicht gegen andere agiere, sondern dafür werbe, „in Zukunft eine globalisierte Wirtschaft auf Regeln des internationalen Rechts, eines fairen Miteinanders und auch der Menschenrechte zu gestalten“.

Die führenden westlichen Industrienationen warnten Russland eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine und drohten harte Konsequenzen an. „Wir sind sehr klar, dass jeglicher Angriff Russlands auf die Ukraine massive Konsequenzen hätte“, sagte die britische Außenministerin Liz Truss als Gastgeberin der Gespräche. In einer gemeinsamen Erklärung der Staatengruppe hieß es: „Wir sind uns einig in unserer Verurteilung der militärischen Aufrüstung Russlands und seiner aggressiven Rhetorik gegenüber der Ukraine.“ Die Länder riefen Russland zur Deeskalation und zu Gesprächen auf.

Mehr über das politische System Deutschlands