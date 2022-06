Baerbock zu Besuch in Pakistan

Islamabad (dpa) -Außenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag nach Pakistan gereist, um unter anderem über die Lage im Nachbarland Afghanistan und weitere Evakuierungen schutzbedürftiger Menschen zu beraten. Kurz nach ihrer Ankunft in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sagte sie aber wegen eines positiven Corona-Schnelltests alle Termine ab. Ursprünglich wollte die Ministerin nach ihrem bis Mittwoch geplanten Besuch in Pakistan nach Griechenland und in die Türkei weiterreisen.

Zu Beginn ihres Besuches in Pakistan war Baerbock am Dienstagvormittag von Außenminister Bilawal Bhutto Zardari empfangen worden. Sie rief danach die internationale Gemeinschaft auf, die Menschen in Afghanistan trotz des russischen Kriegs in der Ukraine nicht zu vergessen. „Wir stehen vor einer humanitären Katastrophe“, warnte Baerbock. Man dürfe die Menschen in Afghanistan nicht hungern lassen. „Aber alles andere als humanitäre Hilfe muss streng an Bedingungen geknüpft sein“, sagte Baerbock mit Blick auf die dort herrschenden Taliban.

In Afghanistan sind seit dem Abzug der internationalen Truppen im Sommer 2021 wieder die militant-islamistischen Taliban an der Macht. Die Bundesregierung hatte in den vergangenen Wochen im Schnitt 200 Afghaninnen und Afghanen über Pakistan nach Deutschland gebracht. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es Ende Mai, die Menschen seien mit Charterflügen aus Islamabad in Deutschland eingetroffen. Auch die Ausreiseroute über den Iran werde regelmäßig genutzt, um Ortskräfte, die in Afghanistan für die Bundeswehr gearbeitet hatten, sowie besonders gefährdete Personen, die eine Aufnahmezusage erhalten haben, und ihre Familienangehörigen bei der Weiterreise zu unterstützen.

Seit der Machtübernahme der Taliban haben deutsche Visastellen laut Auswärtigem Amt bisher rund 18.600 Visa für diese Personengruppen ausgestellt. Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten vom Flughafen Kabul war Ende August 2021 der internationale Afghanistan-Einsatz nach fast 20 Jahren zu Ende gegangen. Bereits zwei Wochen zuvor hatten die Taliban die Hauptstadt Kabul kampflos erobert, weil die afghanischen Sicherheitskräfte keinen Widerstand leisteten.