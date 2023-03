Berlin feiert „Wochenende für die Demokratie“

Berlin (dpa) - Mit einem „Wochenende der Demokratie“ erinnert Berlin 175 Jahre nach der Märzrevolution an die Barrikadenkämpfe vom 18. und 19. März 1848. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eröffnen das Projekt am Samstag am historischen Ort an der Kreuzung Friedrichstraße/Jägerstraße in Berlin-Mitte. Das ganze Wochenende lang gibt es anlässlich des 175. Jahrestags außerdem zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen und Kunstinstallationen.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, die Märzrevolution sei eines der bedeutendsten Ereignisse der deutschen Demokratiegeschichte. Im Jahr 1848 war es in vielen Städten des Deutschen Bundes zu Protesten gekommen. Mutige Menschen seien für Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und Menschenrechte auf die Straße gegangen, betonte Roth. In Berlin eskalierten die Proteste am 18. und 19. März 1848 zu Barrikadenkämpfen mit etlichen Todesopfern.