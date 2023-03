Berlin: „Versuch der nuklearen Einschüchterung“

Kiew/Moskau (dpa) - Die von Russland angekündigte Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus wird von der Bundesregierung deutlich kritisiert. Im Auswärtigen Amt in Berlin wurde von einem „weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung“ gesprochen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte im Staatsfernsehen bekanntgegeben, dass sich Russland und Belarus – die beide an die Ukraine grenzen – auf die Stationierung von taktischen Atomwaffen verständigt hätten. Diese haben eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern. Putin hatte in der Vergangenheit den Abzug von Atomwaffen aus Deutschland verlangt. Das deutsche Außenministerium nannte den Vergleich irreführend und wies drauf hin, dass sich Belarus international in mehreren Erklärungen darauf festgelegt habe, frei von Nuklearwaffen zu sein.