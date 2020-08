Bundesregierung verurteilt „Repressionswelle“

Berlin (dpa) - Die Bundesregierung hat das Vorgehen der Sicherheitskräfte nach der umstrittene Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) scharf verurteilt. «Das ist eine regelrechte Repressionswelle, die da rollt, mit tausenden Festnahmen nach Wahlen, die weder fair noch frei waren», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. «Alle die in Belarus verhaftet wurden, weil sie friedlich für ihre demokratischen Rechte demonstriert haben, müssen freigelassen und müssen gehört werden», sagte er. Am Freitag werde im Kreis der EU-Außenminister über gemeinsame Schritte beraten.

Am Dienstag hatte sich die Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja im EU-Nachbarland Litauen in Sicherheit gebracht. Dass die Oppositionskandidatin nach Litauen habe ausreisen müssen, zeigte das Klima «der Einschüchterung, der Angst, auch der Gewalt», sagte Seibert. Offenbar sei sie zuvor genötigt worden, in einem Video zu einem Verzicht auf Proteste aufzurufen. Staatschef Alexander Lukaschenko hatte von der Wahlkommission 80 Prozent der Stimmen zugesprochen bekommen, Tichanowskaja dagegen nur 10 Prozent.